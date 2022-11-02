TOKİ Peşinat ödemeleri 81 ilde başlayan başvurular kapsamında gündemde yer alıyor. 16 farklı ilde TOKİ'nin ilk temel atma törenleri gerçekleştirildi. Peki, TOKİ Peşinat ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ Peşinat ödeme tarihi ne zaman, hangi tarihte?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen TOKİ başvuru sürecinin de sona ermesi ile birlikte birçok vatandaşın gözü kura çekimine ve TOKİ Peşinat ödemelerine çevrildi. Vatandaşlar, TOKİ Peşinat ödemeleri ne zaman başlayacak? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, TOKİ Peşinat ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ Peşinat ödeme tarihi ne zaman, hangi tarihte?

TOKİ PEŞİNAT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin, ''Kuralarımızı da bir an önce çekip Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.'' dedi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekim tarihi hakkında net bir paylaşım yapılmadı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut kura çekiminin kasım ayının ilk haftası başlayacağını belirtti