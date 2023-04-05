TOKİ parası 500 TL nasıl geri alınır sorusu, TOKİ konut kurası çekim işlemlerinin devam etmesi neticesinde gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Peki, TOKİ para iadesi nasıl yapılır? TOKİ para iadesi nasıl alınır 2023? TOKİ parası 500 TL nasıl geri alınır?

Halkbank tarafından konuya ilişkin yer alan bilgilendirme şu şekilde.

"Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre; kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.