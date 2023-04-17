TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ para iadesi 500 TL nasıl alınır, ne zaman geri verilecek? Ziraat Bankası, Halkbank TOKİ

TOKİ kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar E-Devlet üzerinden görüntülenebilmektedir. Peki, kurada adı çıkmayanlar başvuru bedeli olan 500 lirayı nasıl geri alabilir? TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ para iadesi 500 TL nasıl alınır, ne zaman geri verilecek?

TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar E-Devlet üzerinden görüntülenebilmektedir. Peki, kurada adı çıkmayanlar başvuru bedeli olan 500 lirayı nasıl geri alabilir? TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ para iadesi 500 TL nasıl alınır, ne zaman geri verilecek? Detaylar...

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimleri tamamlandı. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından TOKİ kura çekimine başvuru bedeli olan 500 TL'yi kurada ismi çıkmayanlar nasıl alabilirler merak ediliyor. İşte, TOKİ kura çekimlerinin ardından TOKİ 500 TL para iadesi nasıl alınır yanıtı:

TOKİ kura çekiminde ismi çıkmayanlar 500 TL'yi geri alabilirler. TOKİ; para iadelerinin kura çekiminden 5 gün sonra gerçekleştirileceğini ve iadenin banka şubeleri ya da ATM'ler üzerinden alınacağını duyurdu.

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ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ İADESİ NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden veya ATM'lerden TOKİ tarafından yapılan para iadelerini kura çekiminden 5 gün sonra alabilirsiniz.