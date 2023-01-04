Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ilk evim, ilk iş yerim projesinde dar geliri vatandaşlarımız için başlatılan sosyal konut projesinin ardından orta gelir grubuna ait vatandaşlar için yürütülen çalışmada sona gelindi. Vatandaşların gündeminde yer alan konu ile ilgili ise TOKİ orta gelir konut kampanyasına kimler başvurabilir? TOKİ orta gelir konut başvurusunda yaş sınırı var mı? TOKİ orta gelir grubu ev fiyatları ne kadar olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Orta geliri vatandaşların kapsayan TOKİ yeni konut kampanyasında uygulanacak kredi faiz oranlarına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak. İki bakanlık olarak konut fiyatlarına yönelik tedbir alıyoruz. Bizim amacımız birincisi konut edinilmesini sağlamak, ikincisi haftaya salı günü açıklayacağımız KGF paketimizle konut üretimi yapanları desteklemek. kampanya oldukça güçlü olacak." dedi. Peki, TOKİ orta gelir grubu ev fiyatları ne kadar olacak? TOKİ orta gelir konut başvurusunda yaş sınırı var mı? TOKİ orta gelir konut kampanyasına kimler başvurabilir? Detaylar haberimizde...

TOKİ ORTA GELİR GRUBU EV FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın detaylarını açıkladı. Bakan Nurettin Nebati, "Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları: 1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir." dedi.

TOKİ ORTA GELİR KONUT BAŞVURUSUNDA YAŞ SINIRI VAR MI?

TOKİ orta gelir konut başvurusu için 18 yaş sınırı şartı aranıyor.18 yaşını doldurmuş ve uygun şartları taşıyan bireyler başvuruda bulunabiliyor.

TOKİ ORTA GELİR GRUBU İNİDİRİM KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını, İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası 50 bin ofisin dönüştürülerek konut olacağını açıkladı.