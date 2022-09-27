TOKİ orta gelir grubu konut kampanyası ne zaman başlayacak? TOKİ orta gelir grubu konut nedir? TOKİ orta gelir grubu konut kampanya başvuru şartları!

TOKİ ucuz sosyal konut projesinin ardından şimdi de TOKİ orta gelir grubu konut kampanyası başlatacağını duyurdu. Orta gelirliler için yapılacak olan konut kampanyası merak ediliyor. TOKİ orta gelir grubu konut kampanyası ne zaman başlayacak? TOKİ orta gelir grubu konut kampanya nedir? TOKİ orta gelir grubu konut kampanya başvuru şartları?

TOKİ orta gelir grubu konut kampanyası ne zaman başlayacak? Sorusu ülke gündeminde yer alıyor. Dar gelirliler için yapılan ucuz ev projesinin ardından şimdi de orta geliri için konut kampanyası yapılacak. Vatandaşlar ise detayları merak ediyor. TOKİ orta gelir grubu konut kampanyası ne zaman başlayacak? TOKİ orta gelir grubu konut kampanya nedir? TOKİ orta gelir grubu konut kampanya başvuru şartları?

TOKİ ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPAYNASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Murat Kurum'un açıklamasındaki sözler ise şöyleydi; "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız".

"GYODER'le, İNDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" Ardından şunları ekledi; "Bu konuda çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı konusunda işin finansmanı ve kredi faizi üzerinde değerlendirmeler yapıyoruz"