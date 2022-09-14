Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile birlikte gerçekleştirilen sosyal konut projesi birçok farklı konu ile karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında TOKİ ödemeleri ne zaman? Ve TOKİ'de peşinat ne zaman ödenir? Soruları da yer alıyor. Peki, TOKİ ödemeleri ne zaman? TOKİ'de peşinat ne zaman ödenir? İşte TOKİ peşinat ödeme tarihi!

TOKİ ödemeleri ne zaman? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile birlikte gerçekleştirilen sosyal konut projesini merak eden vatandaşlar tarafından en sık sorulan sorular arasında yer alıyor ve araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları 13 Eylül tarihinde canlı yayında açıklanmıştı. Peki, TOKİ ödemeleri ne zaman? TOKİ'de peşinat ne zaman ödenir? İşte TOKİ peşinat ödeme tarihi!

TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır. Alt gelir grubuna üretilen konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir.

TOKİ KAÇ TAKSİTLE ÖDENECEK?

Kura çekiminin ardından ev sahibi olabilecek kişiler için TOKİ taksitleri hane gelirinin yüzde 30u kadar ödenecek. TOKİ taksitleri 240 aya kadar devam edecek.

TOKİ'YE BAŞVURMAK İÇİN MAAŞ NE KADAR OLMALI?

Gerçekleştirilecek olan proje kapsamında İstanbul içerisinde geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ projesine başvuru gerçekleştirebilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Yapılacak olan proje il sınırlarında en az 1 yıl boyunca ikamet eden aynı ilin nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.