TOKİ kura çekimleri devam ederken TOKİ ödemeleri nasıl olacak 2023? Merak edilmekte. TOKİ kura başvuruları sonuçlarında adı yer alan birçok vatandaş TOKİ ödemeleri nasıl olacağı konusunda endişeli. Peki, TOKİ ödemeleri nasıl olacak 2023? TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sözleşme şartları nelerdir?

TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş, kura çekim işlemlerinin ardından TOKİ ödemeleri nasıl olacak 2023? Sorusuna yanıt aramakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla beraber yapılan TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken vatandaşlar ise kura çekimlerinin sonuçlarını merak ediyor. Peki, TOKİ ödemeleri nasıl olacak 2023? TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sözleşme şartları nelerdir?

TOKİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK 2023?

TOKİ tarafından açıklanmış olan bilgilere göre hak sahiplerine konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Ayrıca Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. Buna göre ödenecek olan paranın artması söz konusu olabilmektedir.

TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlıyor. TOKİ tarafından paylaşılacak olan ödeme takvimi ile birlikte ödemeler netlik kazanacak. TOKİ henüz bir ödeme takvimi yayınlamadı.

TOKİ SÖZLEMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Gerçekleştirilen TOKİ kura çekim işlemlerinin sona ermesi ile birlikte kazanan vatandaşlar açıklanacak. Projeler belli olduktan ve temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.