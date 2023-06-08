Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen projelerin teslimi gerçekleştirilirken TOKİ müşteri hizmetleri numarası ne? Sorusu da özellikle sorun yaşayan kişiler tarafından araştırılmakta. Peki, TOKİ müşteri hizmetleri numarası ne? TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası nedir? TOKİ iletişim bilgileri!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi olan TOKİ ilk evim ilk iş yerim sosyal konut projesi kapsamında hak sahipleri kura çekiminin sonucunda konutlar sahiplerine kavuştu. Kurada isimi çıkan vatandaşlar tarafından TOKİ müşteri hizmetleri numarası ne? Ve TOKİ müşteri hizmetleri numarası ne? Sorusu gibi TOKİ iletişim bilgilerini araştırıyor. Peki, TOKİ müşteri hizmetleri numarası ne? TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası nedir? TOKİ iletişim bilgileri! Işte detaylar...

TOKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI NE?

TOKİ resmi internet sitesi üzerinde yer almakta olan çağrı merkezi numarası 444 8654 / 444 olarak yer almaktadır. Ayrıca vatandaşlarınız herhangi bir sorunda şikayetlerini dile getirebilmeleri açısından internet sitesi üzerinde hak sahiplerine teslim edilmiş konutlar için şikayet formu da yer almaktadır. Hak sahiplerine teslim edilmiş konutlar için şikayet formu için aşağıda yer almakta olan kısımdan ulaşabilirsiniz.

HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMİŞ KONUTLAR İÇİN ŞİKAYET FORMU

TOKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI NEDİR?

TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası 444 8654 / 444 olarak TOKİ resmi internet sitesinde yer almaktadır.