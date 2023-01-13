TOKİ sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. Şimdiye kadar 90 bini aşkın kura çekilişi yapılırken kuralarda sıradaki il ise Mersin olacak.Peki TOKİ Mersin kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ kura sonucu nasıl sorgulanır? Başvuru ücret iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ Mersine ne kadar konut yapacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ilk Evim İlk İş Yerim projesi için çok sayıda vatandaş başvuruda bulunurken, proje için kura çekimleri de devam ediyor. Bu kapsamda, önümüzdeki günlerde hangi illerin kurasının çekileceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, TOKİ Mersin kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Mersine kaç konut yapacak? Detaylar haberimizde...

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Mersin TOKİ kura tarihleri netleşti. Mersin Merkez'de başlayan TOKİ kuraları Toroslar ilçesinde sonlanacak. Toplamda 5100 konut yapılacak. Merin TOKİ kura çekimi 14- 15 Ocak tarihlerinde TOKİ tarafından noter huzurumda yapılacak.

TOKİ KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Mersin kura sonuçları internet üzerinden öğrenilebiliyor. Adaylar, T.C kimlik numaralarıyla, TOKİ'nin resmî sitesi olan https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ üzerinden, kura sonuçlarına erişebilir.

TOKİ OCAK AYIKURA TAKVİMİBELLİ OLDU MU?

TOKİ ocak ayı kura takvimi belli oldu. TOKİ kura tarihleri ise şu şekilde;

10 - 13 Ocak 2023: Adana

13-14 Ocak 2023: Eskişehir

14 - 15 - 16 - 17 Ocak 2023: Mersin

15 Ocak 2023: Bilecik

BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.

TOKİ KURA SONUCUNU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!