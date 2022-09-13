Milyonlarca insanın beklediği TOKİ başvuruları erişime açıldı. TOKİ maaş şartı nedir ve TOKİ evlerine kimler başvuru yapabilir merak ediliyor. TOKİ başvuru ücreti ne kadar, nereden yapılıyor soruları araştırılıyor. Peki, TOKİ maaş şartı nedir? TOKİ evlerine kimler başvuru yapabilir? TOKİ başvuru ücreti ne kadar, nereden yapılıyor?

Tarihin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı Ankara'da başladı. TOKİ maaş şartı nedir? TOKİ evlerine kimler başvuru yapabilir? TOKİ başvuru ücreti ne kadar, nereden yapılıyor? sorularına yanıt aranıyor. TOKİ maaş şartı nedir? TOKİ evlerine kimler başvuru yapabilir? TOKİ başvuru ücreti ne kadar, nereden yapılıyor? Detaylar haberimizdedir…

TOKİ EVLERİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de asırlık hizmetlerle eserlerle, projelerle buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal bile edemeyeceği atılımla tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik. Şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya özel önem verdik. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz. Başvurular yarın başlıyor, Ekim ayı sonuna kadar sürecek. İlk temel Ocak ayında atılacak. Bunların içerisinde oturan vatandaş sayısını 10 milyonun üzerine çıkaracağız. İsmini de ilk evim, ilk iş yerim olacak.

İlk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Konutların 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünüİzmir'de, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da inşa edeceğiz.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücretleri henüz net değil. Eski TOKİ başvurularında olduğu gibi her proje için farklı bir ücret alınabileceği tahmin ediliyor. Bin ve 2 bin TL aralığında olması bekleniyor. TOKİ arsa ücretleri ise 500 TL olması düşünülüyor.

TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

13 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi hakkında konuştu. Açıklamalara göre TOKİ başvuruları 14 Eylül itibari ile başlayarak Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ise şöyle oldu; "Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz."Sözlerinin ardından şu sözleri söylerek TOKİ sosyal konut projesinin ismini vatandaş ile paylaştı;"Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik."

TOKİ 3+1 EV FİYATLARI NE KADAR?

13 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük TOKİ sosyal konut projesi açıklamasında TOKİ evlerinin fiyatları açıklamasının ardından vatandaş merakla 3+1 ev fiyatlarını merak ediyor. TOKİ sosyal konut projesinde 3+1 ev fiyatları 850.000 TL olarak belirlendi. Aylık olarak 3.187 TL olarak ödeme yapılacakken 240 ay vadede ödeme gerçekleştirilecek.

TOKİ EV VE ARSA SAYISI KAÇ ADET OLACAK?

13 Eylül Salı günü TOKİ sosyal konut projeleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ projesi ile ilgili verdiği bilgilerde kaç ev ve kaç arsa satılacağını da söyledi. TOKİ sosyal konut projesinde 500 bin sosyal konut satılırken, 250 bin imarlı arsa satılacak.

TOKİ KAÇ DÜKKAN SATILACAK?

13 Eylül günü TOKİ sosyal konut projeleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesinde 50 bin iş yeri satışa çıkacak.

TOKİ MAAŞ ŞARTI NEDİR?

Konutların 50 bininin İstanbul'da olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes başvurabilecektir. Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların evlerini kaybedeceği denetim mekanizması kuracağız." ifadelerini kullandı.