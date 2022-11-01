İlk Evim ve İlk İş Yerim başvurularını yapanlar kura sonuçları için bekleyişe geçti. İş yeri ve arsa başvurusu devam ederken konut başvuruları tamamlandı. TOKİ sosyal konut kura çekimi kasım ayının ilk haftasında gerçekleşeceği biliniyor. Peki, TOKİ kurası bu hafta mı yapılacak? 2022- 2023 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, başvuru sonuçları açıklandı mı?

Sosyal konut projesinde başvurular için son gün! İşte kalem kalem tüm detaylar

e-Devlet üzerinden alınan TOKİ başvurularının ardından çekilişin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, TOKİ kurası bu hafta mı yapılacak? 2022- 2023 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...

TOKİ KURASI BU HAFTA MI YAPILACAK?

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak."

Açıklamaya göre TOKİ kura çekilişi bu hafta başlıyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SONLANACAK?

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

SOSYAL KONUT PROJESİ TEMELLERİ ATILDI!

TOKİ ilk evim için temel 25 Ekim'de atıldı. İşte ilk konutların yapılacağı iller:

Ankara

Afyon

Amasya

Aydın

Bolu

Diyarbakır

Elazığ

Erzurum

Kahramanmaraş

Kırşehir

Konya

Manisa

Muğla

Tunceli

Uşak

Yozgat

Zonguldak