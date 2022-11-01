TOKİ kurası bu hafta mı yapılacak? 2022- 2023 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, başvuru sonuçları açıklandı mı?
Gündem Haberleri
İlk Evim ve İlk İş Yerim başvurularını yapanlar kura sonuçları için bekleyişe geçti. İş yeri ve arsa başvurusu devam ederken konut başvuruları tamamlandı. TOKİ sosyal konut kura çekimi kasım ayının ilk haftasında gerçekleşeceği biliniyor. Peki, TOKİ kurası bu hafta mı yapılacak? 2022- 2023 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, başvuru sonuçları açıklandı mı?
e-Devlet üzerinden alınan TOKİ başvurularının ardından çekilişin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, TOKİ kurası bu hafta mı yapılacak? 2022- 2023 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...
A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
"31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak."
Açıklamaya göre TOKİ kura çekilişi bu hafta başlıyor.
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."
Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:
"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.
Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
TOKİ ilk evim için temel 25 Ekim'de atıldı. İşte ilk konutların yapılacağı iller:
Ankara
Afyon
Amasya
Aydın
Bolu
Diyarbakır
Elazığ
Erzurum
Kahramanmaraş
Kırşehir
Konya
Manisa
Muğla
Tunceli
Uşak
Yozgat
Zonguldak