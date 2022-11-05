Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile birlikte gerçekleştirilen sosyal konut projesi kapsamında başlatılan TOKİ başvuruları geçtiğimiz günlerde sona etmişti. Başvuruların sona ermesinin ardından başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ Sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularını araştırıyordu. Peki, TOKİ Kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ Sonuçları ne zaman açıklanacak? Son Dakika TOKİ Kura çekim tarihi belli oldu!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olma özelliğini taşıyan TOKİ konut projesinde çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından gerçekleştirilen açıklamayı ve TOKİ Kuraları ne zaman çekilecek? Sorusunu merak ediyorlardı. 5 Kasım tarihinde yapılan açıklama ile birlikte TOKİ kura çekim tarihleri belli oldu. Peki, TOKİ Kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ Sonuçları ne zaman açıklanacak? Son Dakika TOKİ Kura çekim tarihi belli oldu!

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olma özelliğini taşıyan TOKİ konut projesinde kuraların çekim tarihini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından gerçekleştirilen açıklama ile duyuruldu. Buna göre İlk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını belirtti.