TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura sonuçları hangi gün açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları devam ediyor. TOKİ, Türkiye'nin her yerinde 2+1 ve 3+1 konut tiplerinde 250 bin ev yapacak. Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak projenin detaylarının açıklanmasıyla TOKİ sosyal konut son başvuru tarihi de belli oldu. İşte TOKİ başvurusu son gün tarihi ve konuya dair tüm merak edilenler...

Sosyal konut projesinde başvurular için son gün! İşte kalem kalem tüm detaylar

TOKİ başvuru süreci 14 Eylül itibarıyla başlamıştı. TOKİ başvurusu sayısı 5 milyona kadar dayandı. Henüz başvuruda bulunmayanlar ise TOKİ sosyal konut başvurusu son gün tarihini sorguluyorlar. İşte TOKİ başvurularının ne zaman biteceğine ilişkin detaylar...

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin başvuruları 14 Eylül'de başladı. O günden bu yana projeye başvuranların sayısı 8 milyona ulaştı.

8 milyon başvurudan resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı 5 milyona erişti. İlk başvuru tarihi 10 Ekim'den bu yana konut amaçlı arsa ve iş yeri için arsa başvurusu 525 bini bulurken iş yerine ise 45 bin kişi başvuru yaptı. İlk temellerinin 25 Ekim'de atıldığı "İlk Evim" projesinin e-Devlet başvurusu 28 Ekim'de tamamlandı. Banka şubeleri aracılığı ile başvurular ise 31 Ekim'de sona eriyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 31 Ekim 2022'den sonraki hafta kura çekimlerinin olacağını açıkladı. Kura çekiminin kasımın ilk haftasında yapılması bekleniyor.

KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.• Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı.

Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.