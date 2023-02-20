Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından TOKİ kuralarının çekiliş tarihleri merak edildi. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre TOKİ kura çekilişleri haberimizde yer alıyor. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek İstanbul? TOKİ kura çekimi ertelendi mi?

Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından TOKİ kura çekimi tarihleri başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek İstanbul? TOKİ kura çekimi ertelendi mi? İşte detaylar haberimizde...

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'den yapılan açıklamada: "Ülkemiz genelinde düzenlenecek olan tüm kura organizasyonları yaşanılan afetten dolayı ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. Organizasyonlarımızda görev alan gerek teknik, gerek idari personelimiz AFAD koordinasyonunda afet bölgelerinde görevlendirilmiştir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz." denildi.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ İstanbul kura tarihi henüz belli olmadı. Etaplar halinde ilerleyen TOKİ kuraları için Mart ayında tamamlanacak açıklaması yapılmıştı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkiledi. Çok sayıda bina yıkıldı ve kayıplar verildi. Deprem felaketi nedeniyle kuralar da ertelendi. İstanbul kura tarihi ile ilgili TOKİ'den henüz açıklama yapılmadı.