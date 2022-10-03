Toplu Konut İdaresi tarafından TOKİ kura çekimi canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor. 81 ili kapsayan sosyal konut projesi için başvurular e devlet üzerinden alınıyor. Peki, TOKİ kuraları ne zaman 2022? TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ, dar ve orta gelirli ailelere ödeme kolaylığıyla ev sahibi yapmaya devam ediyor. Başvuruları 14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ başvuruları 31 Ekim günü sona erecek. Tarihin en büyük Sosyal Konut Projesine başvuru yapanlar "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ kuraları ne zaman 2022? TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NEDİR?

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.