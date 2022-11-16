Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk kura çekilişleri 7 Kasım Pazartesi günü başlamıştı. Kura çekiminin ardından ev ve iş yeri sahibi olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş TOKİ kura sonucu nasıl, nereden öğrenilir? TOKİ kura sonucu sorgulaması nasıl yapılır? İlk evim ilk iş yerim kura sonucu sorgulama ekranı konularını araştırıyor. İşte konuya dair tüm detaylar....

TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta gerçekleşiyor? 2022 Türkiye geneli yapılacak sosyal konut projesinde ilk kuralar başladı. Toplamda 250 bin konut yapılacak. Yapılan 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayıldı. İlk olarak açıklanan 12 il kurasının 10 gün içinde tamamlanacağı duyuruldu. Peki, TOKİ sosyal konut kura çekimi sonucu nerden, nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2023'ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum, etap etap yapılacak TOKİ sosyal konut projesi kura çekiminin kasım ayında başlayacağını, 2023 mart ayında sona ereceğini duyurdu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kasım'ın ilk haftası başlayacak kura çekimlerinin ilk etapta 250,000 konutu kapsayacağını açıkladı.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

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