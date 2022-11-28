TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası! TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

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TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRELİNİR?

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak.

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