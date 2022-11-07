TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ çekilişi ne zaman?

milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği o haberinin cevabını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, verdi. İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyleyerek, ilk çekiliş için tarih verdi. Peki, TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte tüm detaylar....

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal konut projesi kapsamında gerçekleşecek olan çekilişle birlikte TOKİ kura sonuçları da belli olacak. 3+1 2+1 2022 isim listesi canlı yayınla netleşecek. Peki, TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Detaylar haberimizde ...

TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN ,SOSYAL KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk kuralar 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesinde 7 il olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimlerini gerçekleştireceklerini ifade eden Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu

TOKİ KURA HANGİ İLLERDE ÇEKİLECEK?

Açıklanan bilgilere göre ilk kura 7 Kasım Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta gerçekleştirilecek. Kurum konuşmasında konu ile alakalı şu açıklamaları yaptı: "Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz."

TOKİ SOSYAL KONUT KURE ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."