Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları geçtiğimiz gün başladı. TOKİ'ye başvuracak vatandaşlar kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ başvuru için son gün ne zaman? İşte detaylar...

TOKİ kura sonuçlar ne zaman açıklanacak? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı Ankara'da başladı. Milyonlarca kişi sosyal konut projesinin detaylarını beklerken Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen detayları paylaştı. TOKİ 2022 kura sonuçları merak konusu oldu. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ başvuru için son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesi hakkında bazı açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklamada ise TOKİ kura çekimi hakkında bilgi verdi. Ömer Bulut şöyle söyledi; "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek." Sözlerinin ardından şöyle devam etti;

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır."

TOKİ BAŞVURU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Milyonların heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak tanıtılan TOKİ projesine başvurular 14 Eylül Çarşamba günü başlayacak 31 Ekim tarihine kadar devam edecektir. E-devlet başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecektir.