Sosyal konut projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen TOKİ başvuruları geçtiğimiz haftalarda son bulmuştu. Kuraların başlaması ile birlikte başvuruda bulunan adaylar TOKİ Kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? Sorusunu merak ediyor. Peki, TOKİ Kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? TOKİ Sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Gerçekleştirilen başvuruların son bulması ile birlikte birçok kişi heyecanla kuraların gerçekleşmesini bekliyor. Hafta içerisinde etap etap gerçekleştirilen kura çekilişleri birçok ilde tamamlandı. Tamamlanan iller için başvuruda bulunan adaylar TOKİ Kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? TOKİ Sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sorusunu merak ediyor. Bu haberimizde merak edenler için TOKİ Sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sorusunu yanıtladık. Peki, TOKİ Kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? TOKİ Sonuç sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura sonucu sorgulama işleminiz için E-devlet kapısı üzerinde yer alan sorgulama ekranını veya TOKİ resmi web sitesinde yer alan sorgulama ekranını kullanarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda yer alan kısımdan TOKİ resmi web sitesinde giderek T.C. kimlik numaranız ile birlikte sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI