TOKİ arsa kura çekilişi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle durdurulmuştu. Bugün itibariyle yeniden çekilişe başlanan TOKİ kuraları araştırılan konular arsında yer alıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları Ankara belli oldu mu? 2023 TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları canlı izle!

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Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamada ''İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa'' adlı sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurasının ikinci bir açıklamaya kadar ertelendiği belirtilmişti. Peki, TOKİ kura sonuçları Ankara belli oldu mu? 2023 TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

TOKİ KURA SONUÇLARI ANKARA BELLİ OLDU MU?

TOKİ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ankara ili müstakil ve müşterek arsa kura çekimlerinin 6 Mart 2023 Pazartesi günü itibarıyla başladığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ankara ili müstakil ve müşterek arsa kura çekimleri bugün itibari ile başladı. Bütün kuralar http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacak.''

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