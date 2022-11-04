TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA! TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ kura sonuçlarını dört gözle bekleyen milyonlarca vatandaş TOKİ kura sonuçları açıklandı mı merak ediyorlar. Peki, TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Detaylar...

TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçlarını dört gözle bekleyen milyonlarca vatandaş TOKİ kura sonuçları açıklandı mı merak ediyorlar. Peki, TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ kura sonuçları henüz açıklanmadı. Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak "31 Ekim'den sonraki ilk haftada TOKİ kura çekimleri başlayacak." ifadelerini kullanmıştı. TOKİ kura çekiminin ertelenme kararı alınmadığı sürece önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SONLANACAK?

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

SOSYAL KONUT PROJESİ TEMELLERİ ATILDI!

TOKİ ilk evim için temel 25 Ekim'de atıldı. İşte ilk konutların yapılacağı iller: