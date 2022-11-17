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TOKİ kura sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır?

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TOKİ kura sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Sosyal konut projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen TOKİ başvuruları geçtiğimiz haftalarda son bulmuştu. Kuraların başlaması ile birlikte başvuruda bulunan milyonlarca vatandaş TOKİ Kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? Sorusunu merak ediyor. Peki, TOKİ kura çekim sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ kura çekim sonuçlarına nasıl bakılır? TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Son Dakika! Sosyal konut projesinde 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım tarihleri arasında yapılacakSon Dakika! Sosyal konut projesinde 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım tarihleri arasında yapılacak

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