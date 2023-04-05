TOKİ KURA SONUÇ: İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi canlı izle! İstanbul TOKİ TV kura çekimi sonuç sorgulama linki!

TOKİ sosyal konut ve arsa projelerinde kura çekim işlemleri devam ederken İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi için canlı yayın izleme linki araştırılmakta. İstanbul TOKİ TV kura çekimi sonuç sorgulama linki, başlayan kura çekim işlemleri ile başvuru yapan adaylar tarafından internet üzerinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte, İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi canlı izle! İstanbul TOKİ TV kura çekimi sonuç sorgulama linki!

İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi sonuç sorgulama linki, devam etmekte olan kura çekim işlemleri ile birlikte gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İl İl gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından sıra İstanbul'da yer almakta olan ilçelerin kura çekim işlemlerinde Arnavutköy, Başakşehir, Esenler olmak üzere devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi ise Youtube üzerinden resmi olarak yayınlanıyor. İşte, İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi canlı izle! İstanbul TOKİ TV kura çekimi sonuç sorgulama linki!

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME

TOKİ resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılmakta olan bilgilere göre 01-19 Nisan arasında İstanbul TOKİ kura çekim işlemleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler olmak üzere devam edecek ve canlı yayın TOKİ TV – Youtube TOKİ hesabı üzerinden yapılacak. Haberimiz içerisinde yer almakta olan İstanbul TOKİ TV kura çekimi linki ile kura çekim işlemleri anlık olarak takip edebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇ İZLEME LİNKİ

TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILIYOR?

TOKİ kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Esenler - Başakşehir - Arnavutköy kurası 19 Nisan'a kadar sürecek.