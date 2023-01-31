TOKİ kuraları çekilmeye devam ederken kurada ismi çıkmayan vatandaşlar TOKİ kura çıkmayanlar parasını ne zaman alacak? TOKİ kura çıkmazsa ne olacak? Merak ediyorlar. İşte detaylar...

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TOKİ kura çıkmayanlar parasını ne zaman alacak? TOKİ kuraları çekilmeye devam ederken kurada ismi çıkmayan vatandaşlar TOKİ kura çıkmayanlar parasını ne zaman alacak? TOKİ kura çıkmazsa ne olacak? Merak ediyorlar. Detaylar haberimizde...

TOKİ KURA ÇIKMAYANLAR PARASINI NE ZAMAN ALACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.