TOKİ kura çekimleri ne zaman yapılacak ve TOKİ kura çekimleri ertelendi mi, iptal mi oldu soruları gündeme geliyor. Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. TOKİ kura çekimleri ileri bir tarihe ertelendi. Peki, TOKİ kura çekimleri ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekimleri ertelendi mi, iptal mi oldu?

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. TOKİ kura çekimleri ne zaman yapılacak ve TOKİ kura çekimleri ertelendi mi, iptal mi oldu soruları gündeme geliyor.TOKİ kura çekimleri ne zaman yapılacak ve TOKİ kura çekimleri ertelendi mi, iptal mi oldu merak ediliyor. TOKİ kura çekimleri ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekimleri ertelendi mi, iptal mi oldu? Detaylar haberimizdedir…

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bununla birlikte, TOKİ kura çekimleri ileri bir tarihe ertelenmiştir.