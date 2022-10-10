Geçtiğimiz günlerde açıklanan TOKİ'nin sosyal konut projesine başvurular e-Devlet üzerinden 28 Ekim'e kadar devam ederken başvuru yapan vatandaşlar TOKİ kura çekim tarihini beklemeye başladılar. Peki, TOKİ kura çekimleri ne zaman olacak? Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura çekim ne zaman? Detaylar...

TOKİ arsa başvuruları için bir uyarı yayımladı:

TOKİ kura çekimleri ne zaman olacak? Geçtiğimiz günlerde açıklanan TOKİ'nin sosyal konut projesine başvurular e-Devlet üzerinden 28 Ekim'e kadar devam ederken başvuru yapan vatandaşlar TOKİ kura çekim tarihini beklemeye başladılar. Peki, TOKİ kura çekimleri ne zaman olacak? Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura çekim ne zaman? Detaylar haberimizde...

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN OLACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı bir canlı yayın programındaki açıklamalarına göre 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak ve 2023 mart ayında tamamen sonlanacak.

TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NEDİR?

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.