TOKİ kura çekimleri ne zaman olacak? Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman?
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Geçtiğimiz günlerde açıklanan TOKİ'nin sosyal konut projesine başvurular e-Devlet üzerinden 28 Ekim'e kadar devam ederken başvuru yapan vatandaşlar TOKİ kura çekim tarihini beklemeye başladılar. Peki, TOKİ kura çekimleri ne zaman olacak? Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura çekim ne zaman? Detaylar...
TOKİ kura çekimleri ne zaman olacak? Geçtiğimiz günlerde açıklanan TOKİ'nin sosyal konut projesine başvurular e-Devlet üzerinden 28 Ekim'e kadar devam ederken başvuru yapan vatandaşlar TOKİ kura çekim tarihini beklemeye başladılar. Peki, TOKİ kura çekimleri ne zaman olacak? Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura çekim ne zaman? Detaylar haberimizde...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı bir canlı yayın programındaki açıklamalarına göre 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak ve 2023 mart ayında tamamen sonlanacak.
Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)
Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.