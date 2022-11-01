ilk evim kura çekimi ne zaman?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek 2022? sorusunun cevabı, başvuruda bulunan milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları sona erdi. TOKİ kuraları için gözler Toplu Konut İdaresi Başkanlığına çevrildi. Buna göre TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler...

Sosyal konut projesinde başvurular için son gün! İşte kalem kalem tüm detaylar

Son Dakika! Bakan Kurum: İlk Evim projemize 8 milyon kişi başvurdu, geçerli başvuru sayısı ise 5 milyon 135 bin 324 oldu

TOKİ kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine yaklaşık 8 milyonun üzerinde kişi başvurdu. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular cuma günü tamamlandı. Bankalar aracılığıyla yapan başvurular da 31 Ekim'de sona erdi. Şimdi ise TOKİ kuraları için gözler Toplu Konut İdaresi Başkanlığına çevrildi. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?İşte TOKİ konut başvurularının biteceği ve kura çekilişinin yapılacağı tarih.

TOKİ sosyal konu projesinde başvurular sona erdi.

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde iş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 31 Ekim 2022'den sonraki hafta kura çekimlerinin olacağını açıkladı. Kura çekiminin kasımın ilk haftasında yapılması bekleniyor.

KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

"En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.• Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN GERİ VERİLECEK?

Konuyla ilgili TOKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklama şöyle: Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı.

Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.