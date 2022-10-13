TOKİ Kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Kura çekimi hangi tarihte gerçekleşecek? TOKİ Kura çekim tarihi!

TOKİ başvurularının başlamasının ardından birçok vatandaş TOKİ kura çekimlerinin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Bu nedenle TOKİ Kura çekimi ne zaman yapılacak? Sorusu, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. TOKİ için başvuru gerçekleştiren kişiler, TOKİ Kura çekimi ne zaman yapılacak? Sorusunu merak ediyor. Peki, TOKİ Kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Kura çekimi hangi tarihte gerçekleşecek? TOKİ Kura çekim tarihi!