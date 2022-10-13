TOKİ Kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Kura çekimi hangi tarihte gerçekleşecek? TOKİ Kura çekim tarihi!
Gündem Haberleri
TOKİ başvurularının başlamasının ardından birçok vatandaş TOKİ kura çekimlerinin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Bu nedenle TOKİ Kura çekimi ne zaman yapılacak? Sorusu, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. TOKİ için başvuru gerçekleştiren kişiler, TOKİ Kura çekimi ne zaman yapılacak? Sorusunu merak ediyor. Peki, TOKİ Kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Kura çekimi hangi tarihte gerçekleşecek? TOKİ Kura çekim tarihi!
81 ili kapsayan sosyal konut projesi için başvurular e devlet üzerinden alınıyor. TOKİ, dar ve orta gelirli ailelere ödeme kolaylığıyla ev sahibi yapmaya devam ediyor. Başvuruların başlaması ile birlikte başvuru gerçekleştiren birçok kişi TOKİ Kura çekimi ne zaman yapılacak? Sorusunu merak ediyor. Peki, TOKİ Kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Kura çekimi hangi tarihte gerçekleşecek? TOKİ Kura çekim tarihi!
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.