Geçtiğimiz günlerde açıklanan TOKİ'nin sosyal konut projesine başvurular e-Devlet üzerinden 28 Ekim'e kadar devam ederken bir yandan vatandaşlar TOKİ Kura çekimi ne zaman? Ve TOKİ Kura çekimi ne zaman yapılacak? Sorularını merak ederek araştırmaya başladı. Peki, birçok kişinin heyecanla beklemekte olduğu TOKİ Kura çekimi ne zaman? TOKİ Kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ Kura çekimi ne zaman? Sorusu, Başvuruları 14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ başvuruları 31 Ekim günü sona erecek. Tarihin en büyük Sosyal Konut Projesine başvuru yapanlar" TOKİ Kura çekimi ne zaman? TOKİ Kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorularını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, TOKİ Kura çekimi ne zaman? TOKİ Kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar..

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NEDİR?

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)