Ev ve kira fiyatlarındaki artmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylül günü açıklanan sosyal konut projesine hakkında bilgi verildi. Ucuz fiyata ev, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başlıyor. Merak edilenler arasında ise TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak? TOKİ kura çekimi tarihi!

Merakla beklenen TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül itibari ile başlıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları bugün başlıyor. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutları satın almak isteyen vatandaşlar başvuruları heyecanla bekliyor. Başvuru yapacak vatandaşların akıllarında olan sorulardan birisi ise TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak? TOKİ kura çekimi tarihi!

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekimi hakkında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura çekilişinin 2023'ün ilk çeyreğinde olacağını planladıklarını söyledi.