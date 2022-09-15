Ev ve kira fiyatlarındaki artmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylül günü açıklanan sosyal konut projesine hakkında bilgi verildi. Ucuz fiyata ev, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başlıyor. Merak edilenler arasında ise TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ kura çekimi tarihi belli mi? 2022 TOKİ kura çekimi hangi gün?

TOKİ başvuru ücretleri geri alınıyor mu? TOKİ başvuru ücreti geri yatırılacak mı? 2022 TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

Merakla beklenen TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül itibari ile başlıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları bugün başlıyor. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutları satın almak isteyen vatandaşlar başvuruları heyecanla bekliyor. Başvuru yapacak vatandaşların akıllarında olan sorulardan birisi ise TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ kura çekimi tarihi belli mi? 2022 TOKİ kura çekimi hangi gün?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesi hakkında bazı açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklamlarda ise TOKİ kura çekimi hakkında bilgi verdi. Ömer Bulut şöyle söyledi; "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek." Sözlerinin ardından şöyle devam etti;

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır."