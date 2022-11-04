TOKİ Kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Kura çekimi hangi gün, hangi tarihte yapılacak? TOKİ kurası bu hafta mı yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile birlikte hazırlanan sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan TOKİ Kura çekimi ne zaman? Sorusu konu hakkında en merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, TOKİ Kura çekimi ne zaman? TOKİ Kura çekimi hangi gün, hangi tarihte yapılacak? TOKİ kurası bu hafta mı yapılacak?

TOKİ Kura çekimi ne zaman? Sorusu, TOKİ başvurularının sona ermesinin ardından konu hakkında en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Peki, TOKİ Kura çekimi ne zaman? TOKİ Kura çekimi hangi gün, hangi tarihte yapılacak? TOKİ kurası bu hafta mı yapılacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Televizyonda katıldığı bir programda konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak." Açıklamalarında bulundu ve bu nedenle TOKİ kura çekimlerinin bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.