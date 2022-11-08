Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla uygulamaya geçen TOKİ sosyal konu projesinin kuralarının ne zaman çekileceği merak ediliyor. Arama motorlarında TOKİ kura çekimi bugün hangi illerde yapılacak? TOKİ kura çekimi ne zaman? sorusu aratılıyor. Peki, TOKİ kura çekimi bugün hangi illerde yapılacak? TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

TOKİ kura çekimi bugün hangi illerde yapılacak? sorusu gündemde yer alıyor. TOKİ sosyal konu projesinin kuralarının ne zaman çekileceği merak ediliyor. Peki, TOKİ kura çekimi bugün hangi illerde yapılacak? Detaylar haberimizde yer alıyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ BUGÜN HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında kentte kura heyecanı yaşandı. İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine; Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile çok sayıda kişi katıldı. İlk kurayı çeken Vali Vekili Demir, "Ardahan için hayırlı olsun" temennisinde bulundu. 3 bin 104 kişinin başvurduğu 250 konut için kura çekimi, ilgiyle takip edildi.

Kura çekimi sonucu adı çıkan emekli Yüksel Kara, büyük sevinç yaşadığını söyledi. Müjdeli haberi ilk olarak oğluna veren Kara, "Emekliyim ve evim yoktu. Çok şükür, kuradan çıktı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Müjdeyi ilk oğluma verdim ve çok mutluyum" dedi.

TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ kura sonuçları henüz açıklanmadı. Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak "31 Ekim'den sonraki ilk haftada TOKİ kura çekimleri başlayacak." ifadelerini kullanmıştı. TOKİ kura çekiminin ertelenme kararı alınmadığı sürece önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SONLANACAK?

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.