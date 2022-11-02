Birçok kişinin başvuruda bulunmuş olduğu TOKİ için gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi başladı mı? Sorusu, başvuruda bulunan birçok kişi tarafından merak ediliyor ve heyecanla bekleniyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise TOKİ kura çekimi saat kaçta yapılacak? Sorusu oluyor. Peki, TOKİ kura çekimi başladı mı? TOKİ kura çekimi saat kaçta yapılacak?

TOKİ konut başvurusu ne zaman açıklanacak? TOKİ başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Ülke genelinde birçok kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ konutları için geri sayım başladı. Sosyal konu projesi kapsamında TOKİ konutlarında gerçekleştirilen başvurular için TOKİ kura çekimi başladı mı? Sorusu en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Yapılan açıklamalar ile birlikte TOKİ kura çekiminin kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirileceği belirtilmişti. Peki, TOKİ kura çekimi başladı mı? TOKİ kura çekimi saat kaçta yapılacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI MI?

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak."

Açıklamaya göre TOKİ kura çekilişi bu hafta başlıyor. Fakat TOKİ kura çekilişi için net bir tarih belirtilmedi.