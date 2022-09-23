Ev ve kira fiyatlarındaki artmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylül günü açıklanan sosyal konut projesine hakkında bilgi verildi. Ucuz fiyata ev, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başladı. Merak edilenler arasında ise TOKİ kura çekim tarihi belli oldu mu? TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekim tarihi belli oldu mu? Ev ve kira fiyatlarındaki artmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylül günü açıklanan sosyal konut projesine hakkında bilgi verildi. Ucuz fiyata ev, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başladı. Merak edilenler arasında ise TOKİ kura çekim tarihi belli oldu mu? TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesi hakkında bazı açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklamlarda ise TOKİ kura çekimi hakkında bilgi verdi. Ömer Bulut şöyle söyledi; "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek." Sözlerinin ardından şöyle devam etti;

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır."