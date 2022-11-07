TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! TOKİ kura Canlı izleme linki var mı? Sosyal Konut Projesi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOKİ kura çekimi canlı yayın için araştırmalar hızlandı. TOKİ kura çekimi Şırnak ve Ardahan ile başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ardahan ve Şırnak dışında 12 ilin daha çekiliş tarihini açıkladı. Peki, TOKİ kura çekilişi canlı izle! TOKİ kura Canlı izleme linki var mı? Sosyal Konut Projesi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sosyal konut projesinde büyük gün yarın! Ardahan ve Şırnak'ın ardından kuraların çekileceği 10 il daha belli oldu

TOKİ kura tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. İl il TOKİ kura tarihlerinin açıklanmasından soran bireyler TOKİ kura sonuçlarını öğrenecekleri yeri ve canlı yayın izleme linki araştırmaya başladılar. Peki, TOKİ kura çekilişi canlı izle!TOKİ kura Canlı izleme linki var mı? Sosyal Konut Projesi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

TOKİ kura çekilişleri için yapılan canlı yayınlar, saat 09.00 itibarıyla başlayacak.

ŞIRNAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YOUTUBE CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.

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