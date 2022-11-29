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TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Konya kura çekimi hangi tarihte?

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TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Konya kura çekimi hangi tarihte?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Konya etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Konya TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Konya TOKİ kura çekimi ne zaman?

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TOKİ kura çekimleri başladı. Konya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konya TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Konya TOKİ kura çekimi ne zaman? Konya TOKİ kura çekimi ne zaman? Konya TOKİ kura çekimi saat kaçta?

TOKİ Konya kura çekimi 2 Aralık tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 7 Aralık tarihinde tamamlanacaktır. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenebilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecektir. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilirsiniz.

TOKİ Konya'da konut yapılacak ilçeler;

Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Merkez, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak.

Konya Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emrigazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydşehir, Tuzlukcu, Yalıhüyük ve Yunak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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