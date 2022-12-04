TOKİ Konya kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Konya kura çekimi hangi tarihte yapılacak?

TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı sürüyor. TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden yapılan duyuruda Konya Tuzla 508 Adet Konut Projesi için kura çekilişi için tarih belli oldu. Peki, Konya'da TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücretlerini ne zaman iade edecek? İşte konuya dair tüm merak edilenler...