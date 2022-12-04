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TOKİ Konya kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Konya kura çekimi hangi tarihte yapılacak?

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TOKİ Konya kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ Konya kura çekimi hangi tarihte yapılacak?

TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı sürüyor. TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden yapılan duyuruda Konya Tuzla 508 Adet Konut Projesi için kura çekilişi için tarih belli oldu. Peki, Konya'da TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücretlerini ne zaman iade edecek? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

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Milyonlarca vatandaşın beklediği TOKİ Konya kura çekimi için beklenen tarih belli oldu. TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, Konya Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki için 508 adet konut kura çekilişi için tarih netleşti. Peki, TOKİ Konya kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru ücretlerini ne zaman iade edecek? Detaylar haberimizde...

TOKİ Konya kura çekimi, yayınlanan takvime göre 2-7 Aralık arasında gerçekleştirecek.

Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

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TOKİ yeni kura takvimi şu şekilde;

1 Aralık: Bolu 902 konut

1 Aralık: Karaman 751 konut

2-3 Aralık: Düzce 110 konut

2-7 Aralık: Konya 7655 konut

4-5 Aralık: Zonguldak 1650 konut

6 Aralık: Bartın 850 konut

7 Aralık: Karabük 899 konut

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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