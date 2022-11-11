TOKİ Konya çekilişi ne zaman? Konya TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ Konya kura çekimi ne zaman?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvurdu. TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar ise Konya TOKİ çekilişi ne zaman? sorusunu araştırdı. Merakla beklenen TOKİ Konya çekilişi ne zaman? Konya TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ Konya kura çekimi ne zaman?
TOKİ Konya çekilişi ne zaman çekilecek? sorusu gündemde yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ucuz fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. Arama motorlarında TOKİ Konya çekilişi ne zaman? Konya TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ Konya kura çekimi ne zaman? soruları aratılıyor. İşte detaylar...
TOKİ KONYA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
TOKİ Konya kura çekimi tarihi henüz paylaşılmadı. Tarihin duyurulmasıyla haberimizi güncelleyeceğiz.