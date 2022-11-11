TOKİ Konya çekilişi ne zaman? Konya TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ Konya kura çekimi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvurdu. TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar ise Konya TOKİ çekilişi ne zaman? sorusunu araştırdı. Merakla beklenen TOKİ Konya çekilişi ne zaman? Konya TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ Konya kura çekimi ne zaman?