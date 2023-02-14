Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı hasalar bırakan depremin ardından TOKİ nin yapmış olduğu konutlar depremden hasar görmezken binlerce bina deprem sonucu yıkıldı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. TOKİ'nin depremin yaşandığı 10 ile toplamda 133 bin 759 konutunun olduğu öğrenildi., Peki, TOKİ konutları neden yıkılmadı? TOKİ evleri depreme dayanıklı mı? Radye temel sistem nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Deprem bölgesine yıkılmayan ve hasar almayan tek bina TOK tarafından yapılan binalar oldu. Vatandaşlar 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler karşısında yıkılmayan TOKİkonutlarının neden yıkılmadığını merak ediyor. Peki, TOKİ konutları neden yıkılmadı? TOKİ evleri depreme dayanıklı mı? Radye temel sistem nedir? Sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

DEPREMDE TOKİ KONUTLARI NEDEN YIKILMADI?

TOKİ tarafından yapılan binalarda binlerce insan yaşıyordu. 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlere rağmen TOKİ'nin ürettiği konutlar ayakta kalmayı başardı. Konutların dışında TOKİ'nin geliştirdiği projeler içerisinde okul, hastane, cami, kreş ve çarşı gibi sosyal donatılar da depremden büyük zarar görmedi. Uzmanlar, TOKİ yapımı binaların ayakta kalmasını; yükün zemine düzgün bir şekilde dağılmasını sağlayan, depreme dayanıklı radye temel üzerine kurulmasına bağlıyor.

TOKİ EVLERİ DEPREME DAYANIKLI MI?

TOKİ, binalarda uyguladığı "radye temel", "tünel kalıp taşıyıcı sistem", yüksek beton dayanımı" gibi depreme karşı çözümlerle binada oluşacak sarsıntıyı ve dolayısıyla hasarı en aza indiriyor.

TOKİ DEPREM KONUTU SATILABİLİR Mİ?

7269 sayılı Kanun'un 3177 sayılı Kanunla değişik 31. maddesi ile bu maddeye göre çıkarılan "Afet Sebebiyle Edinilen Bina, Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik" hükümlerine göre devir veya satışları yapılabilmektedir.

RADYE TEMEL SİSTEMİ NEDİR?

Radye temel, gerçek adıyla radye jeneral temel, yükün zemine düzgün bir şekilde dağılmasını sağlar. Radye temelin depreme karşı büyük bir avantaj sağladığı bilinmektedir. Radye temel deprem anında yapıyla birlikte hareket eder ve yapıda hasar oluşmasını büyük ölçüde engeller.

RADYE TEMEL KAÇ CM OLUR?

Radye temel kalınlığı yönetmeliklerde belirlenmiştir. Kirişli olarak projelendirilen radye temellerde radye döşeme kalınlığı 20 cm den az olamaz.(Bina cinsi türü ağırlığı vb. durumlara göre değişir.) Kirişsiz olarak imal edilecek radye döşemelerde minimum radye kalınlığı 30 cm olmalıdır.