TOKİ konutları ilk temel ne zaman 2022? Sosyal konut projesinde ilk temel ne zaman atılacak, hangi tarihte, hangi ay ve hangi gün?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında sosyal konut projesi ile ilgili merak edilen tarihi açıkladı! Sosyal konut projesinin ilk temelinin ne zaman atılacağı tarih belli oldu. Peki, TOKİ Sosyal konutları ilk temel ne zaman 2022? Sosyal konut projesinde ilk temel ne zaman atılacak, hangi tarihte, hangi ay ve hangi gün? İşte detaylar...

TOKİ Sosyal konutları ilk temel ne zaman 2022? Toki konutları ilk temel hangi gün? Toki konutları ilk temel hangi ay? Toki konutları ilk temel ne zaman atılıyor? gündemin merak edilen konuları arasında gelmektedir. Konu hakkında resmi açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ İLK TEMELİ NE ZAMAN ATILACAK 2022?

Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 250 bin sosyal konut projesiyle ilgili milyonların merakla beklediği bir gelişmeyi duyurdu. Erdoğan, dev projede ilk temelin 25 Ekim'de atılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de toplanan ve 2,5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, konuşması sırasında 250 bin sosyal konut projesi hakkında merak edilen bir detayı paylaştı. Cumhurbaşkanı, "İlk evim, ilk iş yerim" projesinin ilk temelinin hangi tarihte atılacağı söyledi.

İLK TEMEL 25 EKİM'DE ATILACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak ifade edilen ve milyonlarca başvuru alan projenin temellerinin ne zaman atılacağı merak ediliyordu. Erdoğan merak edilen konuyu açıklayarak ilk temelin 25 Ekim'de atılacağını ilan etti.

Erdoğan, projeye yapılan başvurunun 5 milyona yaklaştığı ifade etti. Konuşmalarının devamında "Ülkemizin 81 vilayetinde ve ilçelerinde insanlarımızı ev sahibi yapmak için yürüttüğümüz konut projelerini yeni bir kampanya ile başlattık. Toplamda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin işyerini kapsıyor. İlk etapta 250 bin konut, 100 bin konut arsası, 10 bin iş yerini iki yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz." sözlerini kullandı.

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Talep toplama süreci önümüzdeki ay sonuna kadar devam edecek. İlk temeli 25 Ekim'de atıyoruz. Başvurusu sayısı 5 milyona dayanan kampanya Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut atılımı olacak. Engellilerimize, şehitlerimize ve gençlerimize özel kontenjanlar ayırdığımız kampanyamızın bir kez daha milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

KONUT FİYATLARI

2+1 konut: 608 bin lira (2 bin 280 lira taksit, 240 ay vade)

3+1 konut: 850 bin lira (3 bin 187 lira taksit, 240 ay vade)

Başvuru bedeli: 500 lira

ARSA FİYATLARI

350-500 metrekarelik arsalar: 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)

Hisseli parseller: 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade)

Başvuru bedeli: 500 lira

İŞ YERİ FİYATLARI

350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)

Başvuru bedeli: 2000 lira