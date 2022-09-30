TOKİ konut belirme kurası tarihleri, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen sosyal konut projesi canlı yayınının ardından araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar internet üzerinde TOKİ Konut belirleme kurası ne zaman? Sorusunu araştırıyorlar. Sizler için TOKİ Konut belirleme kurası ne zaman? Sorusunu yanıtladı. Peki, TOKİ Konut belirleme kurası ne zaman? TOKİ konut belirleme kurası tarihi!

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TOKİ Konut belirleme kurası ne zaman? Sorusu, başvuruların alınması ile birlikte TOKİ'ye dair en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilmekte olan sosyal konut projesi birçok vatandaş tarafından ilgi gördü. Peki, TOKİ Konut belirleme kurası ne zaman? TOKİ konut belirleme kurası tarihi!

TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NE ZAMAN?

TOKİ başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesi hakkında bazı açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklamada ise TOKİ kura çekimi hakkında bilgi verdi. Ömer Bulut şöyle söyledi; "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek." Sözlerinin ardından şöyle devam etti;

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır."

TOKİ kura çekimi detayları açıklandı. Kura çekimi tarihi etap etap yapılacaktır. Kura çekim tarihi Mart 2023'te son bulacak.