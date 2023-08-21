TOKİ, Kırıkkale'de İlk Evim Projesi İnşaatını Sürdürüyor

TOKİ, deprem bölgesindeki şehirlerde konutlar inşa ederken, diğer taraftan "İlk Evim" projesi konutlarının inşaat çalışmalarını da sürdürüyor. 6 Şubat depremlerinin ardından talep patlamasının yaşandığı Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde de TOKİ konutları hızla yükseliyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi sayesinde düşük ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayali gerçek oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ eliyle Kırıkkale'de konutlar inşa ediliyor. TOKİ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirlerde konutlar yaparken, diğer taraftan da "İlk Evim" projesi çerçevesinde evlerin inşaat çalışmalarını sürdürüyor. 6 Şubat depremlerinin ardından talep patlamasının yaşandığı Kırıkkale'de TOKİ konutlarının kaba inşaatları hızla yükseliyor. Bahşılı ilçesinde zemini sağlam bölgeye inşa edilen 210 konut, deprem felaketine rağmen önceden planlandığı gibi 5 Ocak 2024 tarihinde sahiplerine teslim edilecek.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerin ardından TOKİ konutlarının talep gördüğünü belirterek, 6'ncı ve 7'nci etap için taleplerini ilettiklerini söyledi. 210 konutun inşaat çalışmalarının hızla yükseldiğini ifade eden Tekin, "Depremden sonra talep patlaması yaşıyoruz. Önce 'Neden yüksek yere yapıyorsunuz nasıl çıkacağız?' dediler. Vatandaşlardan çok ciddi bir talep var. Burası 210 konut ama bin tane konutta olsa insanlar talep ediyor. Çok güzel bir görseli var, zemini çok sağlam. Biz talepleri TOKİ Başkanlığına gönderiyoruz. İnşallah biz 6'ncı ve 7'nci etapları talep ettik. Farklı yerlerle ilgili düşünceler var. Orada bir camimiz ve alışveriş merkezimiz var. Çok hızlı ilerliyor" dedi.

TOKİ tarafından Ocak 2024'te konutların hak sahiplerine teslim edileceğini anlatan Tekin, "İnşallah bizim tahminlerimiz Ocak ayı gibi teslim alırız diye düşünüyoruz. Çok kısa sürede teslim alıp hak sahiplerine TOKİ tarafından teslim edilecek. İlçemize bu konutları kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza ve TOKİ Başkanlığına teşekkür ediyorum. Önceki şimdiki Bakanımız ilgileniyor. Kırıkkale manzaralı çok güzel bir yer oldu" diye konuştu. - KIRIKKALE