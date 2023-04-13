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TOKİ Kastamonu arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TOKİ İlk Evim Kastamonu arsa kura çekimi sonuçları!

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İlk Evim Kastamonu arsa projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Kastamonu arsa kura çekimi sonuçları gündemdeki yerini koruyor ve başvuruda bulunan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, TOKİ Kastamonu arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TOKİ İlk Evim Kastamonu arsa kura çekimi sonuçları! E – devlet TOKİ Kastamonu arsa kura çekimi isim listesi!

TOKİ Mersin arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TOKİ İlk Evim Mersin arsa kura çekimi sonuçları! E – devlet TOKİ Mersin arsa kura çekimi!TOKİ Mersin arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TOKİ İlk Evim Mersin arsa kura çekimi sonuçları! E – devlet TOKİ Mersin arsa kura çekimi!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirilen duyuru ile birlikte TOKİ Kastamonu arsa kura çekimi işlemleri devam ediyor. Paylaşılan duyuruya göre İlk Evim Kastamonu arsa projesinde birçok ilin kura işlemi adım adım gerçekleştirilmekte. Peki, TOKİ Kastamonu arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TOKİ İlk Evim Kastamonu arsa kura çekimi sonuçları! E – devlet TOKİ Kastamonu arsa kura çekimi isim listesi!

TOKİ KASTAMONU ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ kura sonuçları isim listesi için TOKİ KASTAMONU ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI'na tıklayınız. Böylece TOKİ kura sonuçları isim listesi ile birlikte başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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