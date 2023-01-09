TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi sonuçları nasıl sorgulanır? TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi nasıl izlenir?

TOKİ 5'inci etap kura çekimi tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini gerçekleştiren TOKİ, bugün Ankara ve Kahramanmaraş'ta yapılacak olan kura çekimiyle devam edecek. Peki, TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl sorgulanır? TOKİ Kahramanmaraş'ın hangi ilçelerine ev yapacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta toplam 7 ilçede 3 bin 101 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, 8-9 Ocak 2023 tarihlerinde noter huzurunda yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak. Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Peki, TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl sorgulanır? TOKİ Kahramanmaraş'ın hangi ilçelerine ev yapacak? TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLRI NASIL SORGULANIR?

TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi, Göksun 200, Türkoğlu 250, Afşin 500, Pazarcık 210, Çağlayancerit 121 konut hak sahiplerini bulacak. Kuralar saat 10:00'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde çekilmeye başlayacak. TOKİ Kahramanmaraş sosyal konut çekilişi tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden adaylar sorgulama yapabilecekler.

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KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ KAHRAMANMARAŞIN HANGİ İLCELERİNE EV YAPACAK?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konutprojelerden biri olan ve 81 ilde kura çekimi devam eden İlk evim, ilk iş yerim projesinde Kahramanmaraş'a TOKİ konut yapacak. TOKİ Kahramanmaraş evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları şu şekilde: