Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve salı günü açıklanacak sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi. Ucuz fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başlıyor. Merak edilenler arasında ise TOKİ kaç taksitle ödenecek? TOKİ kaç ay ödenecek?

Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve salı günü açıklanacak sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi. Ucuz fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başlıyor. Merak edilenler arasında ise TOKİ kaç taksitle ödenecek? TOKİ kaç ay ödenecek?

Vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 13 Eylül itibari ile başlıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları yarın başlıyor. 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutları satın almak isteyen vatandaşlar başvuruları heyecanla bekliyor. Peki, TOKİ kaç taksitle ödenecek? TOKİ kaç ay ödenecek?

TOKİ KAÇ TAKSİTLE ÖDENECEK?

Kura çekiminin ardından ev sahibi olabilecek kişiler için TOKİ taksitleri hane gelirinin yüzde 30u kadar ödenecek. TOKİ taksitleri 240 aya kadar devam edecek.