Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen talimat ile beraber 13 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimlerinin ardından birçok kişi TOKİ İzmir maaş şartı ne? ve TOKİ'ye başvurmak için maaş ne kadar olmalı? Sorularını merak ediyor. Peki, TOKİ İzmir maaş şartı ne? TOKİ'ye başvurmak için maaş ne kadar olmalı? İzmir TOKİ başvuruları için ne kadar maaş gerekiyor?

TOKİ İzmir maaş şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen talimat ile beraber 13 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimlerinin ardından birçok kişi TOKİ İzmir maaş şartı ne? ve TOKİ'ye başvurmak için maaş ne kadar olmalı? Sorularını merak ediyor. Peki, TOKİ İzmir maaş şartı ne? TOKİ'ye başvurmak için maaş ne kadar olmalı? İzmir TOKİ başvuruları için ne kadar maaş gerekiyor? İşte detaylar...

TOKİ İZMİR MAAŞ ŞARTI

Gerçekleştirilecek olan proje kapsamında İstanbul içerisinde geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ projesine başvuru gerçekleştirebilecek. Bu nedenle Ankara için 14 bin liranın altında maaş geliri olanlar maaş sahibi olabilecekler.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Yapılacak olan proje il sınırlarında en az 1 yıl boyunca ikamet eden aynı ilin nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

TOKİ sosyal konut başvuru bedelinin 1000-2000 TL arasında olması bekleniyor. İlerleyen günlerde bu rakam netleşecek ve kesinlik kazanacaktır.