Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOKİ iş yeri listesi! TOKİ işyerleri nerede? TOKİ iş yeri hangi illerde var? TOKİ iş yeri İstanbul'da var mı?

Gündem Haberleri

TOKİ iş yeri listesi! TOKİ işyerleri nerede? TOKİ iş yeri hangi illerde var? TOKİ iş yeri İstanbul'da var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 buçuk saat süren kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Erdoğan, merakla beklenen ve başvuruları bugün başlayan TOKİ İlk İşyerim Projesi ile ilgili yeni detayları paylaştı. Peki, TOKİ işyerleri nerede? TOKİ işyeri hangi illerde var? TOKİ işyeri İstanbul'da var mı? İşte, TOKİ işyeri listesi!

TOKİ işyeri listesi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 buçuk saat süren kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Erdoğan, merakla beklenen ve başvuruları bugün başlayan TOKİ İlk İşyerim Projesi ile ilgili yeni detayları paylaştı. Peki, TOKİ işyerleri nerede? TOKİ işyeri hangi illerde var? TOKİ işyeri İstanbul'da var mı? İşte, TOKİ işyeri listesi haberimizde...

Sıra NoİLİLÇEİŞ ADIBAŞVURU BEDELİBANKATİPİ (M²)
1ADANASARIÇAMADANA İLİ SARIÇAM İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
2AFYONKARAHİSARDİNARAFYONKARAHİSAR İLİ DİNAR İLÇESİTATARLI BELDESİ İLK İŞYERİM PROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
3AFYONKARAHİSAREMİRDAĞAFYONKARAHİSAR İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
4AFYONKARAHİSARŞUHUTAFYONKARAHİSAR İLİ ŞUHUT İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
5AFYONKARAHİSARBAŞMAKÇIAFYONKARAHİSAR İLİ BAŞMAKÇI İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
6AKSARAYMERKEZAKSARAY İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
7AKSARAYESKİLAKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
8ANKARAGÖLBAŞIANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
9BALIKESİRALTIEYLÜLBALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
10BURSAYILDIRIMBURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
11ÇORUMMERKEZÇORUM İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
12DENİZLİMERKEZEFENDİDENİZLİ İLİ MERKEZEFENDİ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
13DENİZLİBABADAĞDENİZLİ İLİ BABADAĞ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
14DENİZLİBOZKURTDENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
15DİYARBAKIRBAĞLARDİYARBAKIR İLİ BAĞLAR İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
16ERZURUMYAKUTİYEERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
17ESKİŞEHİRODUNPAZARIESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
18GAZİANTEPOĞUZELİGAZİANTEP İLİ OĞUZELİ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
19ISPARTAMERKEZISPARTA İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
20İZMİRKEMALPAŞAİZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
21İZMİRTORBALIİZMİR İLİ TORBALI İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
22İZMİRALİAĞAİZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
23KASTAMONUTAŞKÖPRÜKASTAMONU İLİ TAŞKÖPRÜ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
24KASTAMONUTOSYAKASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
25KAYSERİMELİKGAZİKAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
26KOCAELİBAŞİSKELEKOCAELİ İLİBAŞİSKELE İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
27KONYAÇUMRAKONYA İLİ ÇUMRA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
28KONYAMERAMKONYA İLİ MERAM İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
29KONYASELÇUKLUKONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
30MALATYAYEŞİLYURTMALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
31MANİSAŞEHZADELERMANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
32MERSİNANAMURMERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
33ORDUPERŞEMBEORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
34SAMSUNÇARŞAMBASAMSUN İLİ ÇARŞAMBA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
35SİVASMERKEZSİVAS İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
36ŞANLIURFAEYYÜBİYEŞANLIURFA İLİ EYYÜBİYE İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
37ŞIRNAKMERKEZŞIRNAK İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
38TEKİRDAĞSÜLEYMANPAŞATEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200
39TRABZONOFTRABZON İLİ OF İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺ZİRAAT BANKASI50 - 100 - 150 - 200
40VANEDREMİTVAN İLİ EDREMİT İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ2.000 ₺HALK BANKASI50 - 100 - 150 - 200

Projeye şimdiye kadar 7,2 milyon başvuru yapıldığının altını çizen Erdoğan, "İlk başlığımız bir süre önce duyurduğumuz milletimize 500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin işyeri kazandırma amacını taşıyan İlk Evim İlk İşyerim Kampanyası'ndaki son gelişmelerle ilgilidir. Sosyal konut projeleri en çok önem verdiğimiz 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz icraatımızdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bünyesindeki TOKİ'nin yaptığı hazırlıkların ardından İlk Evim İlk İşyerim müjdesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında rakamların devam edeceği açıktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Konutları 500 bine tamamlayacağımızı zaten söylemiştik. İlk etap 250 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararı aldığımızı duyurmuştuk. 81 ilimizin tamamına yayılan 1 milyon arsa ile hazırlıkları tamamladık. Hangi şehirde, nerede, hangi parselde bu arsalarımızı hazırladık. Arsa yerlerinin yüzde 40 şehir merkezinde yüzde 60'ı ilçede olmak şekilde belirledik.

Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul, 100 bin Ankara, 25 bin İzmir, 45 bin Gaziantep, 30 bini Diyarbakır'da olacak şekilde planlandı. Diğer şehirlerimizdeki arsa sayıları arazi uygunluğuna göre tespit edilmektedir. Vatandaşlarımız arsa ve konuta aynı anda başvurabilir. Ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebileceklerdir. Arsa fiyatlarını piyasa bedelinin altında vatandaşa sunmakla kalmayıp, bir an önce evlerini yapabilmelerine destek vereceğiz.

Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa talebinde bulunabilir. Bu parselde zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecektir. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlandı. Hak sahibi vatandaşlarımız Aralık ayından itibaren alabilecekler. Tapuların tamamının tamamı 2 yıl içinde bitecek.

Müstakil parseller 192 bin liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler faizsiz şekilde vatandaşlarımıza dağıtılacaktır. Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerimizdeki 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz.

Proje kapsamında 50 bin işyerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin işyerinin temelini atarak başlıyoruz. 50 ila 200 metre karesi arasında değişen 350 bin liradan fiyat 2633 lira taksit, 10 yıla varan vade ile esnaflarımıza sunulacaktır. Sadece bu işyerlerinin istihdama 100 bin katkısı bekleniyor. Bu kampanya özel sektörün konut yatırımlarını hareketlendirecektir."

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Sosyal Konut Toki Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title