TOKİ iş yeri listesi! TOKİ işyerleri nerede? TOKİ iş yeri hangi illerde var? TOKİ iş yeri İstanbul'da var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 buçuk saat süren kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Erdoğan, merakla beklenen ve başvuruları bugün başlayan TOKİ İlk İşyerim Projesi ile ilgili yeni detayları paylaştı. Peki, TOKİ işyerleri nerede? TOKİ işyeri hangi illerde var? TOKİ işyeri İstanbul'da var mı? İşte, TOKİ işyeri listesi!

TOKİ işyeri listesi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 buçuk saat süren kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Erdoğan, merakla beklenen ve başvuruları bugün başlayan TOKİ İlk İşyerim Projesi ile ilgili yeni detayları paylaştı. Peki, TOKİ işyerleri nerede? TOKİ işyeri hangi illerde var? TOKİ işyeri İstanbul'da var mı? İşte, TOKİ işyeri listesi haberimizde...

TOKİ İŞYERİ LİSTESİ

Sıra No İL İLÇE İŞ ADI BAŞVURU BEDELİ BANKA TİPİ (M²) 1 ADANA SARIÇAM ADANA İLİ SARIÇAM İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 2 AFYONKARAHİSAR DİNAR AFYONKARAHİSAR İLİ DİNAR İLÇESİTATARLI BELDESİ İLK İŞYERİM PROJESİ 2.000 ₺ ZİRAAT BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 3 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ AFYONKARAHİSAR İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ 2.000 ₺ ZİRAAT BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 4 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT AFYONKARAHİSAR İLİ ŞUHUT İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ 2.000 ₺ ZİRAAT BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 5 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI AFYONKARAHİSAR İLİ BAŞMAKÇI İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ 2.000 ₺ ZİRAAT BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 6 AKSARAY MERKEZ AKSARAY İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 7 AKSARAY ESKİL AKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ ZİRAAT BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 8 ANKARA GÖLBAŞI ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 9 BALIKESİR ALTIEYLÜL BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 10 BURSA YILDIRIM BURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 11 ÇORUM MERKEZ ÇORUM İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 12 DENİZLİ MERKEZEFENDİ DENİZLİ İLİ MERKEZEFENDİ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 13 DENİZLİ BABADAĞ DENİZLİ İLİ BABADAĞ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ ZİRAAT BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 14 DENİZLİ BOZKURT DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ ZİRAAT BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 15 DİYARBAKIR BAĞLAR DİYARBAKIR İLİ BAĞLAR İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 16 ERZURUM YAKUTİYE ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 17 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 18 GAZİANTEP OĞUZELİ GAZİANTEP İLİ OĞUZELİ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ 2.000 ₺ ZİRAAT BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 19 ISPARTA MERKEZ ISPARTA İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 20 İZMİR KEMALPAŞA İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ ZİRAAT BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 21 İZMİR TORBALI İZMİR İLİ TORBALI İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ ZİRAAT BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 22 İZMİR ALİAĞA İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ ZİRAAT BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 23 KASTAMONU TAŞKÖPRÜ KASTAMONU İLİ TAŞKÖPRÜ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ 2.000 ₺ ZİRAAT BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 24 KASTAMONU TOSYA KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ ZİRAAT BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 25 KAYSERİ MELİKGAZİ KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 26 KOCAELİ BAŞİSKELE KOCAELİ İLİBAŞİSKELE İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 27 KONYA ÇUMRA KONYA İLİ ÇUMRA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ ZİRAAT BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 28 KONYA MERAM KONYA İLİ MERAM İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 29 KONYA SELÇUKLU KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 30 MALATYA YEŞİLYURT MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 31 MANİSA ŞEHZADELER MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 32 MERSİN ANAMUR MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ ZİRAAT BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 33 ORDU PERŞEMBE ORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 34 SAMSUN ÇARŞAMBA SAMSUN İLİ ÇARŞAMBA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ ZİRAAT BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 35 SİVAS MERKEZ SİVAS İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 36 ŞANLIURFA EYYÜBİYE ŞANLIURFA İLİ EYYÜBİYE İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 37 ŞIRNAK MERKEZ ŞIRNAK İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 38 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 39 TRABZON OF TRABZON İLİ OF İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ ZİRAAT BANKASI 50 - 100 - 150 - 200 40 VAN EDREMİT VAN İLİ EDREMİT İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ 2.000 ₺ HALK BANKASI 50 - 100 - 150 - 200

7,2 MİLYON BAŞVURU YAPILDI

Projeye şimdiye kadar 7,2 milyon başvuru yapıldığının altını çizen Erdoğan, "İlk başlığımız bir süre önce duyurduğumuz milletimize 500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin işyeri kazandırma amacını taşıyan İlk Evim İlk İşyerim Kampanyası'ndaki son gelişmelerle ilgilidir. Sosyal konut projeleri en çok önem verdiğimiz 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz icraatımızdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bünyesindeki TOKİ'nin yaptığı hazırlıkların ardından İlk Evim İlk İşyerim müjdesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında rakamların devam edeceği açıktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Konutları 500 bine tamamlayacağımızı zaten söylemiştik. İlk etap 250 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararı aldığımızı duyurmuştuk. 81 ilimizin tamamına yayılan 1 milyon arsa ile hazırlıkları tamamladık. Hangi şehirde, nerede, hangi parselde bu arsalarımızı hazırladık. Arsa yerlerinin yüzde 40 şehir merkezinde yüzde 60'ı ilçede olmak şekilde belirledik.

"KURADA ARSA VE KONUT ÇIKARSA SADECE BİRİ TERCİH EDİLEBİLECEK"

Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul, 100 bin Ankara, 25 bin İzmir, 45 bin Gaziantep, 30 bini Diyarbakır'da olacak şekilde planlandı. Diğer şehirlerimizdeki arsa sayıları arazi uygunluğuna göre tespit edilmektedir. Vatandaşlarımız arsa ve konuta aynı anda başvurabilir. Ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebileceklerdir. Arsa fiyatlarını piyasa bedelinin altında vatandaşa sunmakla kalmayıp, bir an önce evlerini yapabilmelerine destek vereceğiz.

"TAPULARIN TAMAMI 2 YIL İÇİNDE BİTECEK"

Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa talebinde bulunabilir. Bu parselde zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecektir. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlandı. Hak sahibi vatandaşlarımız Aralık ayından itibaren alabilecekler. Tapuların tamamının tamamı 2 yıl içinde bitecek.

FİYATLAR 192 BİN LİRADAN, TAKSİTLER 1604 LİRADAN BAŞLIYACAK

Müstakil parseller 192 bin liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler faizsiz şekilde vatandaşlarımıza dağıtılacaktır. Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerimizdeki 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz.

İŞ YERİ FİYATLARI

Proje kapsamında 50 bin işyerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin işyerinin temelini atarak başlıyoruz. 50 ila 200 metre karesi arasında değişen 350 bin liradan fiyat 2633 lira taksit, 10 yıla varan vade ile esnaflarımıza sunulacaktır. Sadece bu işyerlerinin istihdama 100 bin katkısı bekleniyor. Bu kampanya özel sektörün konut yatırımlarını hareketlendirecektir."