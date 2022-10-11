TOKİ iş yeri listesi! TOKİ işyerleri nerede? TOKİ iş yeri hangi illerde var? TOKİ iş yeri İstanbul'da var mı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 buçuk saat süren kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Erdoğan, merakla beklenen ve başvuruları bugün başlayan TOKİ İlk İşyerim Projesi ile ilgili yeni detayları paylaştı. Peki, TOKİ işyerleri nerede? TOKİ işyeri hangi illerde var? TOKİ işyeri İstanbul'da var mı? İşte, TOKİ işyeri listesi!
TOKİ işyeri listesi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 buçuk saat süren kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Erdoğan, merakla beklenen ve başvuruları bugün başlayan TOKİ İlk İşyerim Projesi ile ilgili yeni detayları paylaştı. Peki, TOKİ işyerleri nerede? TOKİ işyeri hangi illerde var? TOKİ işyeri İstanbul'da var mı? İşte, TOKİ işyeri listesi haberimizde...
|Sıra No
|İL
|İLÇE
|İŞ ADI
|BAŞVURU BEDELİ
|BANKA
|TİPİ (M²)
|1
|ADANA
|SARIÇAM
|ADANA İLİ SARIÇAM İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|2
|AFYONKARAHİSAR
|DİNAR
|AFYONKARAHİSAR İLİ DİNAR İLÇESİTATARLI BELDESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|3
|AFYONKARAHİSAR
|EMİRDAĞ
|AFYONKARAHİSAR İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|4
|AFYONKARAHİSAR
|ŞUHUT
|AFYONKARAHİSAR İLİ ŞUHUT İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|5
|AFYONKARAHİSAR
|BAŞMAKÇI
|AFYONKARAHİSAR İLİ BAŞMAKÇI İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|6
|AKSARAY
|MERKEZ
|AKSARAY İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|7
|AKSARAY
|ESKİL
|AKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|8
|ANKARA
|GÖLBAŞI
|ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|9
|BALIKESİR
|ALTIEYLÜL
|BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|10
|BURSA
|YILDIRIM
|BURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|11
|ÇORUM
|MERKEZ
|ÇORUM İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|12
|DENİZLİ
|MERKEZEFENDİ
|DENİZLİ İLİ MERKEZEFENDİ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|13
|DENİZLİ
|BABADAĞ
|DENİZLİ İLİ BABADAĞ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|14
|DENİZLİ
|BOZKURT
|DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|15
|DİYARBAKIR
|BAĞLAR
|DİYARBAKIR İLİ BAĞLAR İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|16
|ERZURUM
|YAKUTİYE
|ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|17
|ESKİŞEHİR
|ODUNPAZARI
|ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|18
|GAZİANTEP
|OĞUZELİ
|GAZİANTEP İLİ OĞUZELİ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|19
|ISPARTA
|MERKEZ
|ISPARTA İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|20
|İZMİR
|KEMALPAŞA
|İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|21
|İZMİR
|TORBALI
|İZMİR İLİ TORBALI İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|22
|İZMİR
|ALİAĞA
|İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|23
|KASTAMONU
|TAŞKÖPRÜ
|KASTAMONU İLİ TAŞKÖPRÜ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|24
|KASTAMONU
|TOSYA
|KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|25
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|26
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KOCAELİ İLİBAŞİSKELE İLÇESİ İLK İŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|27
|KONYA
|ÇUMRA
|KONYA İLİ ÇUMRA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|28
|KONYA
|MERAM
|KONYA İLİ MERAM İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|29
|KONYA
|SELÇUKLU
|KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|30
|MALATYA
|YEŞİLYURT
|MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|31
|MANİSA
|ŞEHZADELER
|MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|32
|MERSİN
|ANAMUR
|MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|33
|ORDU
|PERŞEMBE
|ORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|34
|SAMSUN
|ÇARŞAMBA
|SAMSUN İLİ ÇARŞAMBA İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|35
|SİVAS
|MERKEZ
|SİVAS İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|36
|ŞANLIURFA
|EYYÜBİYE
|ŞANLIURFA İLİ EYYÜBİYE İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|37
|ŞIRNAK
|MERKEZ
|ŞIRNAK İLİ MERKEZ İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|38
|TEKİRDAĞ
|SÜLEYMANPAŞA
|TEKİRDAĞ İLİ SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ İLKİŞYERİM PROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|39
|TRABZON
|OF
|TRABZON İLİ OF İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|ZİRAAT BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
|40
|VAN
|EDREMİT
|VAN İLİ EDREMİT İLÇESİ İLK İŞYERİMPROJESİ
|2.000 ₺
|HALK BANKASI
|50 - 100 - 150 - 200
Projeye şimdiye kadar 7,2 milyon başvuru yapıldığının altını çizen Erdoğan, "İlk başlığımız bir süre önce duyurduğumuz milletimize 500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin işyeri kazandırma amacını taşıyan İlk Evim İlk İşyerim Kampanyası'ndaki son gelişmelerle ilgilidir. Sosyal konut projeleri en çok önem verdiğimiz 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz icraatımızdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bünyesindeki TOKİ'nin yaptığı hazırlıkların ardından İlk Evim İlk İşyerim müjdesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında rakamların devam edeceği açıktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Konutları 500 bine tamamlayacağımızı zaten söylemiştik. İlk etap 250 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararı aldığımızı duyurmuştuk. 81 ilimizin tamamına yayılan 1 milyon arsa ile hazırlıkları tamamladık. Hangi şehirde, nerede, hangi parselde bu arsalarımızı hazırladık. Arsa yerlerinin yüzde 40 şehir merkezinde yüzde 60'ı ilçede olmak şekilde belirledik.
Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul, 100 bin Ankara, 25 bin İzmir, 45 bin Gaziantep, 30 bini Diyarbakır'da olacak şekilde planlandı. Diğer şehirlerimizdeki arsa sayıları arazi uygunluğuna göre tespit edilmektedir. Vatandaşlarımız arsa ve konuta aynı anda başvurabilir. Ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebileceklerdir. Arsa fiyatlarını piyasa bedelinin altında vatandaşa sunmakla kalmayıp, bir an önce evlerini yapabilmelerine destek vereceğiz.
Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa talebinde bulunabilir. Bu parselde zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecektir. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlandı. Hak sahibi vatandaşlarımız Aralık ayından itibaren alabilecekler. Tapuların tamamının tamamı 2 yıl içinde bitecek.
Müstakil parseller 192 bin liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler faizsiz şekilde vatandaşlarımıza dağıtılacaktır. Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerimizdeki 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz.
Proje kapsamında 50 bin işyerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin işyerinin temelini atarak başlıyoruz. 50 ila 200 metre karesi arasında değişen 350 bin liradan fiyat 2633 lira taksit, 10 yıla varan vade ile esnaflarımıza sunulacaktır. Sadece bu işyerlerinin istihdama 100 bin katkısı bekleniyor. Bu kampanya özel sektörün konut yatırımlarını hareketlendirecektir."