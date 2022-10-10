TOKİ işyeri başvuru şartları! TOKİ ilk işyerim başvuru şartları nelerdir?

Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "İlk evim" ve "İlk Arsam" projesi hazırlandı. Vatandaşların böylece ucuz fiyata konut, arsa ve iş yeri sahibi olabilmesinin önü açıldı. Peki, TOKİ iş yeri başvuru şartları! TOKİ ilk işyerim başvuru şartları nelerdir?

TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte merak edilen tüm detaylar

TOKİ işyeri başvuru şartları! Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "İlk evim" ve "İlk Arsam" projesi hazırlandı. Vatandaşların böylece ucuz fiyata konut, arsa ve iş yeri sahibi olabilmesinin önü açıldı. Peki, TOKİ iş yeri başvuru şartları! TOKİ ilk işyerim başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

TOKİ İŞYERİ BAŞVURU ŞARTLARI

TC vatandaşı olmak.

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu gibi bilgileri gösterir belgeler.

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.

Başvuru bedeli 2 bin TL olup, kurada işyeri çıkmaması durumunda bu bedel geri iade edilecek.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak proje kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci bugün başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinde 1 milyon konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor. Başvuru süresi 7 Kasım'a kadar devam edecek. İlk etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu. Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi. Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ila 150 metrekare arasında değişecek.

28 İLDE 10 BİN İŞYERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Piyasa fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılan işyerleri 350 bin liradan başlayan fiyat ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. En büyük işyerinin fiyatı 1 milyon 300 bin liraya çıkacak ve 9 bin 750 lira taksitle ödeme imkânı sağlanacak. Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. Kalan borç, 120 ay vade ile ödenecek. 6 aylık dönemlerde memur maaşı artış oranında artış uygulanacak. TOKİ'nin kuruluşundan bugüne ilk kez uygulayacağı, küçük ve orta ölçekli sanayicilere sunulacak işyerleri 28 ilde yer alacak. 10 bin adet işyeri metrekare büyüklüklerine göre 50, 100, 150 ve 250 metrekare olmak üzere 4 kategoride satışa sunulacak. İşyerleri, illerin nüfus ve ihtiyacına göre farklı sayılarda inşa edilecek

Ankara'da 1.000, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet inşa edilecek.